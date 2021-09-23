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2021 YKS için ek yerleştirmeleri bitiyor

2021 YKS için ek yerleştirmeleri bitiyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den 2021 YKS için ek yerleştirme açıklaması geldi.

ÖSYM başkanı Aygün, 2021- YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceğini açıkladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler 2021 YKS ek yerleştirme
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