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  3. 2022-KPSS Ön Lisans başvuru süresi uzatıldı

2022-KPSS Ön Lisans başvuru süresi uzatıldı

2022-KPSS Ön Lisans başvuru süresi uzatıldı

ÖSYM, 2022-KPSS Ön Lisans başvuru süresinin 16 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi. 

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS önlisans başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ekimde yapılacak KPSS önlisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

Etiketler ösym kpss ön lisans başvuru
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