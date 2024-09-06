2024-YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor

ÖSYM, 2024-YKS ek yerleştirme tercihleri bugün itibariyle başlıyor. Adaylar, ek yerleştirme için tercihlerini, 11 Eylül 2024 tarihine kadar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin resmni internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapabilecek. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 ( bugün ) tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.