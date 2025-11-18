2025 DUS tercihleri başladı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri bugün başladı. Tercih işlemleri 18 - 24 Kasım tarihleri arasında sürecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) ilişkin açıklamada tercihlerin 18-24 Kasım 2025 arasında yapılacağı ifade edildi.

ÖSYM'nin açıklaması şöyle:

"2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 18-24 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 18 Kasım 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2025-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir."