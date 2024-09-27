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22 hain daha etkisiz hale getirildi

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Mehmetçik'in hem sınırlarımız içinde hem de sınır ötesinde eli kanlı bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürerken, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 22 bölücü terör örgütü daha etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde 21, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!" diyerek, 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." vurgusu yapıldı.

Etiketler terör terörist operasyon mehmetçik TSK ırak Suriye
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