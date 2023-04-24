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23 Nisan'da çocuklara şeker dağıtan polislere ateş açmıştı: Sözleri pes dedirtti!

23 Nisan'da çocuklara şeker dağıtan polislere ateş açmıştı: Sözleri pes dedirtti!
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine tabanca ile ateş açan 3 şüpheliden Tolga D. (25) tutuklanırken, B.D. (15) ve E.D. (16) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ramazan Bayramı'nın son günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde çocuklara şeker dağıttı. Dağıtım sırasında tabanca ile sivil polis ekiplerine ateş açıldı. O

Olayda yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Mahallede geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, B.D.'yi, saklandığı çatı arasında yakaladı. Yakınları, B.D.'nin ekip aracına bindirilmesini engellemeye çalıştı. B.D.'nin emniyete götürülmesinin ardından sürdürülen çalışmada ekipler, silahı ateşlediği iddia edilen Tolga D. ve diğer şüpheli E.D.’yi de olaydan bir saat sonra saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

'BU KADAR ÜNLÜ OLDUĞUMU BİLMİYORDUM'
Üç şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından bugün, Çerkezköy Adliye'sine sevk edildi. Şüphelilerden Tolga D., Emniyet Müdürlüğü çıkışında, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına dönerek "Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum" dedi. Adliyeye gelen şüphelilerin yakınları, burada üç kişinin serbest bırakılmalarını isteyip polis ekiplerine hakaret etti.

1'İ TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST
Güvenlik önlemlerinin artırıldığı adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tolga D. tutuklanırken, B.D. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler çocuk bayram şeker 23 nisan
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