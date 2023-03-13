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3 ilde MLKP operasyonu: 11 gözaltı

3 ilde MLKP operasyonu: 11 gözaltı
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İstanbul merkezli 3 ilde MLKP terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince,  MLKP silahlı terör örgütünün açık alan gençlik yapılanması olan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF)'nun faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgütün gençlik yapılanması içerisinde olduğu belirlenen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de şüphelilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

DHA

Etiketler MLKP terör örgütü istanbul operasyon
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