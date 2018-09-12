3 kilo kaçak insan saçı ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3,1 kilogram kaçak insan saçını kuaförlere satmaya çalışan şüpheli, alışveriş esnasında suçüstü yakalandı.



Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Erkut Ö. isimli şüphelinin, İzmir’den Bodrum’a gümrük kaçağı insan saçı getirdiği ve burada kuaförlere satış yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Alışveriş yapıldığı sırada kuaför salonuna baskın yapan polis ekipleri, satışa sunulan 3 kilo 100 gram kaçak insan saçını ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Erkut Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.