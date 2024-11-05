3 PKK'lı hain daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Geçit vermeyeceğiz! Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
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