3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde devam eden ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçışlar artarak devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmasında, PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne- oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin, terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı, 128'e yükseldi.