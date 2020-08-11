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  3. 11 Ağustos 2020 13:42

3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ekiplerinin ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüten, 2'si anne- oğul olmak üzere 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde devam eden ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçışlar artarak devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmasında, PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne- oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin, terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı, 128'e yükseldi.

DHA

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