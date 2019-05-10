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  3. 10 Mayıs 2019 17:11

3 PKK'lı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin hakjlarında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava olduğu onun için Yunanistan'a kaçmak istedikleri belirtildi.

3 PKK'lı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Edirne'nin Meriç ilçesinde, haklarında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan dava bulunan 3 PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Meriç ilçesinin Serem Köyü'nde jandarma ekipleri, Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alıdı. Jandarma karakoluna götürülen E.K., O.B. ve T.A. adlı şüpheliler hakkında 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan çeşitli illerde açılan ve halen devam eden davalar ile bu davalar kapsamında verilen yurt dışına çıkış yasakları bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler ile ilgili soruşturma sürüyor.

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