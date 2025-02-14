12 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde korkunç şüphe
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Batman'da nefes almakta güçlük çektiği için hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğu, kurtarılamadı. Kızın boynunda ip izlerine rastlandığı öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından İluh Devlet Hastanesi'ne getirilen E.B., burada hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan E.'nın boynunda ip izleri tespit edildi. 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen E.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi ailesine teslim edilerek İkiztepe Mezarlığında toprağa verildi.
DHA
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