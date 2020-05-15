14 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu!

Karakese Mahallesi köprüsü mevkiinde bulunan dere içerisindeki su dolu gölette yüzmek için giren Emre V. (14) adlı çocuk yüzmeye çalıştığı sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunanların çocuğu fark etmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.

İlk müdahalesi 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan Emre V., ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kalbi duran ve yeniden çalıştırılan çocuğun Samandağ ilçesinde özel hastaneye sevk edildiği öğrenildi.