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14 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1 ölü

14 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1 ölü
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Bursa'DA ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı araçla çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan çocuk, kovalamaca sonucu 2 arkadaşıyla birlikte yakalandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl bir iş kazasında sağ kolunu kaybeden M.Y. (14) idaresindeki otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan M.A.'e (44) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen M.A., olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü olay yerinden hızla kaçtı.

Polis ekipleri, terk edilmiş aracı yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir arezide buldu. Yaya olarak kaçan M.Y. ve yanındaki arkadaşları M.K. (15) ile B.E. (14), kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan 3 çocuk, sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden M.A.'in cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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Etiketler 14 yaşında trafik canavarı trafik kazası bursa inegöl
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