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  4. 01 Ocak 2021 22:48

15 yaşındaki iki çocuk tüfekle yakalandı

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında mezarlıkta ellerinde tüfekle gezen 15 yaşındaki iki çocuk polis ekiplerince yakalandı.

15 yaşındaki iki çocuk tüfekle yakalandı
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Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesindeki Seyyid Burhaneddin mezarlığında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlıkta ellerinde tüfekle yürüyen 2 kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, mezarlıkta elinde tüfek bulunan Y.S. (15) ve B.Ç.yi (15) yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda polis ile 2 çocuk arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu Y.S. ve B.Ç., ellerindeki tüfeklerle yakalandı. Y.S. ve B.Ç., polis merkezine götürüldü.

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