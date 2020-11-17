15 yıllık eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Cinayette yeni detaylar

Olay, geçen yıl 26 Eylül günü saat 11.30 sıralarında Kestel Mahallesi Kızılkuyu mevkisindeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı bulunan Hilmi Y. (44), babasının evinde kalan eşi Gülseren Y.’ın (32) yanına geldi.



Evde yalnız olan eşi Gülseren Y.'ın kapıyı açmaması üzerine Hilmi Y., kapıda bulunan camı kırarak içeri girdi. Bir süre tartıştıktan sonra eşini evin bahçesine çıkaran Hilmi Y. burada Gülseren Y.’ı vücudunun 14 yerinden bıçakladı.

Çığlık seslerini duydular

Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Y. ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çığlık seslerine gelen çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Gülseren Y.’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

2 çocuk annesi Gülseren Y. toprağa verildi

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gülseren Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaklaşık 15 yıllık evli, 13 yaşında kızı ve 7 yaşındaki oğlu olan 2 çocuk annesi Gülseren Y., Kestel Hanönü Mezarlığı’nda toprağa verildi.



İtiraf etti

Olaydan bir süre sonra Hilmi Y., jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Hilmi Y.’ın kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü itiraf ettiğini ve karakola teslim olmaya geldiğini söylediği belirtildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.



Hakim karşısına çıktı

Tutuklu olarak yargılanan sanık Hilmi Y., Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde 4’üncü kez hakim karşına çıktı. Sanık Y., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Gülseren Y.’ın yakınları ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Cezalandırılması talep edildi

Sanık Y., esasa ilişkin savunmasını tekrar ettiğini belirterek, “Önceki savunmalarıma ekleyecek bir husus yoktur” dedi. Gülseren Y.’ın babası Ali Bayrak ile annesi Gülnaz Bayrak şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, “Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz” diye konuştu.

Tuğla ile kırıp içeri girdi

Y.’ın yargılandığı davada beyanların ardından savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, “Sanık Hilmi Y.’ın olay tarihinde 17/09/2019 havale tarihli dilekçe ile kendisine boşanma davası açan 15 yıllık eşi maktul Gülseren Y.’ın 4-5 aydır kendisinden ayrı yaşadığı, katılanlara ait eve elinde bıçakla giderek evin kapı camını tuğla ile kırıp içeri girdiği, sanığı gören maktulün evden uzaklaşmaya çalıştığı sırada maktulü evin biraz ilerisindeki arazide yakalayan sanığın otopsi raporuna göre maktulü 6'sı tek başına ve birlikte ölüme yol açacak nitelikte toplam 10 adet kesici delici alet darbesi ile göğüs bölgesinden bıçaklamak sureti ile maktulü olay yerinde öldürdü" ifadeleri kullanıldı.