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16 yaşındaki suç makinesi yakalandı

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Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 58 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki şahıs ile birlikte 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bir marketteki alkol hırsızlığı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen; 34 suç kaydı bulunan D.P. (23), 31 suç kaydı bulunan D.K. (14) ve 58 suç kaydı bulunan G.K. (16) düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kadın şüphelilerle ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi. Emniyetten yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İHA

Etiketler suç kaydı Çocuk yakalandı suç makinesi
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