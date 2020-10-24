18 günde 161 bin litre ile 6 bin şişe sahte içki ele geçirildi

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ölümlere sebebiyet veren sahte alkollü içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerden bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edildi.

Emniyet ve jandarma birimleri tarafından bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, 5-23 Ekim'deki operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi.

İçişleri Bakanlığı, "Son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklanmıştır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ölümlere sebebiyet veren sahte alkollü içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerden bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edildi.