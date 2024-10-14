  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 18 gündür kayıp olarak aranan Rojin'in ailesinden olay iddia

18 gündür kayıp olarak aranan Rojin'in ailesinden olay iddia

Güncelleme:

Van'da 27 Eylül’den bu yana haber alınamayan ve başörtüsü Van Gölü kenarında bulunan üniversiteli Rojin'in ailesi kızlarının kaçırıldığını iddia etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin K. 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin K.'ye telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. 

Rojin'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için 18 gündür polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan destek veriyor. 

Cumhuriyet gazertesinden Ufuk Sepetci'nin haberine göre daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Rojin’i arama çalışmaları hem gölde hem de kıyı bölgelerinde devam ediyor.

Rojin2i arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı’ndan su altı kadavra arama köpeğinin de bugün itibarıyla kullanılacağı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına destek amaçlı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ayrıca özel bir ekibin de geleceği bildirildi.

Rojin’in ailesi, kaybolduğu günden bu yana yaşadıkları zorlu süreci Cumhuriyet ile paylaşarak, “Biz acılı bir aileyiz. Yanlış yorumlar yapılıyor, acımıza saygı duyulmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, umutlarını kaybetmediklerini ve Rojin’in hâlâ hayatta olduğuna inandıklarını dile getirdi. “Rojin’in suda olmadığı gerekçesiyle bir yerde tutulduğunu düşünüyoruz ve hayatta olduğuna inanıyoruz” diyen aile, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Cumhuriyet

Etiketler rojin kayıp rojin kaçırıldı kızımız kaçırıldı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Potadaki dev derbinin kazananı Fenerbahçe oldu Potadaki dev derbinin kazananı Fenerbahçe oldu Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada Bakanlık listeyi güncelledi: Çocukların elinden düşmeyen 16 ürün listeye girdi Bakanlık listeyi güncelledi: Çocukların elinden düşmeyen 16 ürün listeye girdi 3 büyüklerin finans şampiyonu Galatasaray 3 büyüklerin finans şampiyonu Galatasaray Esnafa Suriyeli işkencesi: Kaçırıp, işkence yapıp, videoya aldılar Esnafa Suriyeli işkencesi: Kaçırıp, işkence yapıp, videoya aldılar Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Vallahi pes, billahi pes: Kiracısı evini hem kiraladı, hem sattı Vallahi pes, billahi pes: Kiracısı evini hem kiraladı, hem sattı Masterchef'e veda eden isim belli oldu Masterchef'e veda eden isim belli oldu En güvenilir milletvekilleri anketi açıklandı En güvenilir milletvekilleri anketi açıklandı Düğüne çocuk gelin baskını: Kız çocuğu koruma altında, aile ve damat gözaltında Düğüne çocuk gelin baskını: Kız çocuğu koruma altında, aile ve damat gözaltında
Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı Game of Thrones dizisinin ''Demir Tahtı'' rekor fiyata satıldı Game of Thrones dizisinin ''Demir Tahtı'' rekor fiyata satıldı İçişleri Bakanı Yerlikaya canlı yayın programını iptal etti İçişleri Bakanı Yerlikaya canlı yayın programını iptal etti Yonca Evcimik'ten ''61 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozları Yonca Evcimik'ten ''61 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozları 10 bebek ölmüştü... 2 doktorun da adının karıştığı yenidoğan çetesi kan dondurdu 10 bebek ölmüştü... 2 doktorun da adının karıştığı yenidoğan çetesi kan dondurdu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geri adım: ''Algı operasyonu yapıldı'' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geri adım: ''Algı operasyonu yapıldı'' Hizbullah, İsrail'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var Hizbullah, İsrail'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var Destici: ''Kredi kartın için 750 TL vermezsen sonun Suriye, Irak ve Filistin gibi olur'' Destici: ''Kredi kartın için 750 TL vermezsen sonun Suriye, Irak ve Filistin gibi olur''