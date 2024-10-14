18 gündür kayıp olarak aranan Rojin'in ailesinden olay iddia

Van'da 27 Eylül’den bu yana haber alınamayan ve başörtüsü Van Gölü kenarında bulunan üniversiteli Rojin'in ailesi kızlarının kaçırıldığını iddia etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin K. 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin K.'ye telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Rojin'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için 18 gündür polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan destek veriyor.

Cumhuriyet gazertesinden Ufuk Sepetci'nin haberine göre daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Rojin’i arama çalışmaları hem gölde hem de kıyı bölgelerinde devam ediyor.

Rojin2i arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı’ndan su altı kadavra arama köpeğinin de bugün itibarıyla kullanılacağı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına destek amaçlı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ayrıca özel bir ekibin de geleceği bildirildi.

Rojin’in ailesi, kaybolduğu günden bu yana yaşadıkları zorlu süreci Cumhuriyet ile paylaşarak, “Biz acılı bir aileyiz. Yanlış yorumlar yapılıyor, acımıza saygı duyulmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, umutlarını kaybetmediklerini ve Rojin’in hâlâ hayatta olduğuna inandıklarını dile getirdi. “Rojin’in suda olmadığı gerekçesiyle bir yerde tutulduğunu düşünüyoruz ve hayatta olduğuna inanıyoruz” diyen aile, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Cumhuriyet