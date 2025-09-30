19 yaşındaki bir genç kız öldürülmüştü... 41 yıllık sır cinayet tek bir ihbarla çözüldü!

Almanya'da bundan 41 yıl önce 19 yşaındaki bir genç kızın öldürüldüğü korkunç cinayette katil zanlısı yakalanırken. Katil znalısının cinayetten sonra Türkiye'ye gelip, yıllar sonra sahte pasaportla Almanya'ya döndüğü ortaya çıktı.

Almanya'nın Aschaffenburg kentinde 1984 yılında işlenen bir cinayet tam 41 yıl sonra aydınlatıldı. Fail N.G. (66), tam 41 yıl süren firar hayatının ardından Türkiye'de ele geçirildi. Cinayet zanlısının yakalanmasını sağlayan gelişmenin ise kritik bir ihbar olduğu ortaya çıktı.

Olay, 30 Temmuz 1984'te, N.G.'nin o dönem 19 yaşındaki eski sevgilisi M.K.'i öldürmesiyle başladı. Cinayetin ardından hızla Türkiye'ye kaçan N.G., 40 yılı aşkın süre boyunca adaletten kaçmayı başardı.

Ancak, Alman polisinin yıllardır sürdürdüğü takip ve son gelen ihbar sayesinde N.G.'nin yeri Türkiye'de tespit edildi. Türk polisi tarafından yakalanan N.G., askerliğini yapmaması nedeniyle vatandaşlıktan çıkarıldığı için Alman makamlarına teslim edildi.

Cinayeti itiraf etti

Almanya'ya iade edilen N.G., polisteki ilk ifadesinde eski sevgilisi M.K.'i öldürdüğünü itiraf etti. Soruşturma derinleşince, N.G.'nin şaşırtıcı bir şekilde 1998 yılında C.G. ismine düzenlenmiş sahte bir kimlikle Almanya'ya geri döndüğü ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre Alman makamları, N.G.'nin yakalanmasına yardımcı olan bu önemli bilgi için ihbarcıya 10.000 Euro para ödülü verildiğini ve bu ödülün 2021 yılından bu yana Bavyera'da verilen ilk para ödülü olduğunu ve davanın çözümünde kritik bir rol oynadığını duyurdu.

