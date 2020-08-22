19 yaşındaki İrem de ölmesin!

İrem Z., resmi olarak 6 ay önce nikâhlandığı Abdullah Z.’in (22) kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. Koruma ve uzaklaştırma kararına rağmen Abdullah Z.’ten kurtulamayan kadın, “Öldürüldükten sonra sosyal medyada hakkımı aramayın. Yaşamam için gereken neyse yapılsın. Lütfen beni bu psikopatın elinden kurtarın” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Kübra Köklü'nün haberine göre 16 yaşından beri kurtulamadığı Abdullah Z.’in kendisine “doğum yaptıktan sonra seni öldüreceğim” diye tehdit mesajı attığını anlatan İrem Z, “Öldürülmemek için evden dışarı çıkmıyorum. Ancak yaşamam için yeterli değil” ifadelerini kullandı. İrem Z, “1 ay önce boşanma davası açtım. Eşim madde bağımlısı. Beni 4 ay önce evde dövdü. Kayınvalidem de odaya kilitledi. Ertesi gün odadan çıktığımda eşimin evden ayrılmasını bekledim ve babamın evine sığındım. Şu an hem benim, hem de ailemin can güvenliği tehlike altında. Korkumdan kendi evimin önüne dahi çıkamıyorum. Her adımımı takip ediyor. Evden dışarı çıktığım an kardeşime mesaj atıyor. ‘Kardeşini doğum yaptıktan sonra öldüreceğim’ diyor. Beni ‘Birimiz mezara, birimiz de cezaevine gideceğiz’ diyerek ölümle tehdit ediyor. En son aldığı tüfekle bana fotoğraf attı. Seni “bununla öldüreceğim” dedi. Bu adamın tutuklanması için beni öldürmesini beklemeyin” diye konuştu.

İrem Z, yaşadığı ölüm korkusu için de şunları söyledi: “Korkumdan hastaneye gidemiyorum. Sadece hastaneye giderken yanımda polis olsun istedim. Ancak polis, ‘Seni her gün gelip götüremem’ dedi. Lütfen artık sesimi duyun. Kadınların yaşamak için verdiği mücadeleye, öldürülmeden önce sahip çıkın.”



