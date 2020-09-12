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  4. 12 Eylül 2020 17:19

2 ay önce evlenen kadın otomobilin altında kalarak yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalarak ağır yaralanan kadının 2 ay önce evlendiği belirlendi.

2 ay önce evlenen kadın otomobilin altında kalarak yaralandı
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Kaza, dün sabah 08.30 sıralarında, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, kaldırıma çıkıp, işe gitmek için dolmuş bekleyen Gülşah Tuna'ya (20) çarptı. Otomobilin bir süre sürüklediği Tuna, ağır yaralandı.

Otomobil ise bir binanın otopark girişine çarparak, durabildi. Vatandaşların otomobili kaldırarak altından çıkardığı Tuna, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Tuna'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücü, gözaltına alındı.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Bir avukatlık bürosunda çalışan Gülşah Tuna'nın, yaklaşık 2 ay önce Volkan Tuna ile evlendiği, sosyal medya hesabından da eşiyle kendi alyansının fotoğrafını, "Kaderle bağlı iki alyans" notuyla paylaştığı görüldü.

Olay yerinde yaşayan Meral Aksarı, gürültüyü duyup balkona çıktığını anlatarak, "Arabanın altından birini çekiyorlardı. Olay yerine gittim. Hepimiz çok üzüldük. Daha sonra duyduk ki 2 aylık evliymiş" dedi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkması ve Tuna'ya çarpıp, sürüklemesi yer alıyor.

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