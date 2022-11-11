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2 liralık cinayet! Tek yumrukla öldürdü

2 liralık cinayet! Tek yumrukla öldürdü
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Antalya'da 60 yaşındaki tuvalet işletmecisi, 2 liralık tuvalet ücreti yüzünden tartıştığı Rus turistin yumruğuyla öldü.

Antalya'da bir tuvalet işletmecisi ücret yüzünden tartıştığı Rus turist tarafından öldürüldü.

Olay, 25 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. İlçede otopark alanındaki tuvaleti işleten 60 yaşındaki Mehmet Ö., ihtiyacını giderdikten sonra 2 TL'lik ücreti ödemeyen Rus turist R.K. ile tartıştı.

R.K.'nin attığı yumrukla yere yığılan Ö., başını çarptı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Ö., tedavisinin ardından buradan ayrıldı.

İKİNCİ KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra işine dönen Ö., yeniden fenalaştı. Ö., çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI

Burada tedaviye alınan Ö., beyin kanaması nedeniyle yaşamanı yitirdi. Ö.'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

RUS TURİST TUTUKLANDI

60 kişinin ifadesine başvuran polis, olayı gerçekleştiren kişinin Rus vatandaşı R.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KANSER HASTASI VE ENGELLİ KIZI VAR

Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Ö., Mehmet Ö.'ın kanser hastası olduğunu ve bir engelli kızı bulunduğunu söyledi.

15 gündür bulunduğu adli tıp morgundan alınan Mehmet Ö.'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA

Etiketler antalya rus turist kavga tuvalet
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