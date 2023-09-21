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2 lise öğrencisi okul yolunda can verdi

2 lise öğrencisi okul yolunda can verdi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletteki iki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi K.F.T., okula giderken kullandığı motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosiklet kaldırıma çarparken, T. ve yanındaki aynı lisede 10'uncu sınıf öğrencisi İ.C., yola savrulup, yaklaşık 20 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 2 öğrencinin de hayatını kaybettiğini belirledi. T. ve C.’nin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. 

DHA

Etiketler manisa alaşehir motosiklet kazası
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