24 yaşındaki bir genç kız bakın neden hapse giriyor...

Samsun'da 24 yaşındaki bir genç kız "mal beyanı bulunmamak suçundan" tutuklanarak cezaevine götürüldü. "Unutkanlığı" yüzünden bu durumla karşılaştığını belirten genç kız gözyaşları içerisinde cezaevine götürüldü.

Artvin'de ikamet eden C.S.Y. (24) adlı genç kız, sağlık sorunlarından dolayı Samsun'a hastaneye geldi. Samsun'da hastane çıkışı yolcu otobüsü ile Artvin'e geri dönmek için yola çıkan C.S.Y.'nin hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Canik ilçesinde gözaltına alındı.

Bugün sevk edildiği Samsun Adliyesinde işlemlerinin ardından tutuklanan genç kız, Samsun Kapalı Cezaevine götürülürken, "Cezaevine gireceğim, sabıkam olacak. Artık kimse beni işe almaz" diye gözyaşı döküp ağladı.

C.S.Y.'nin cep telefonu faturasından dolayı borcu olduğu, bu borcu ödeyemeyince hakkında yasal işlem başlatıldığı ve işe girip çalışmaya başlamasına rağmen mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 10 gün disiplin hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

İHA