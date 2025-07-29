  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 ilde dev operasyon: 77 gözaltı var!

26 ilde dev operasyon: 77 gözaltı var

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 26 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya, jandarmanın FETÖ'ye yönelik 26 ilde operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Aynı zamanda, 77 şüphelinin yakalanıp 56'sının tutuklandığını, 21'inin ise işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"26 ilde FETÖ'ye yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık. 56'sı tutuklandı, 21'inin işlemleri devam ediyor. Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak suçlarından aranıyordu. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

DHA / İHA

text-ad
Etiketler fetö operasyon gözaltı soruşturma Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Yılın Otomobili'' seçilen Alpine A290 Türkiye yollarında! ''Yılın Otomobili'' seçilen Alpine A290 Türkiye yollarında! Bülent Ersoy'dan 16 bin TL'lik ''borç'' ifşası! Bülent Ersoy'dan 16 bin TL'lik ''borç'' ifşası! Türkiye'nin ''Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi'' listesindeki cezaevi müze oluyor Türkiye'nin ''Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi'' listesindeki cezaevi müze oluyor Dolandırıcılar çıtayı arşa taşıdı: Bu dolandırıcılık yöntemlerine aman dikkat! Dolandırıcılar çıtayı arşa taşıdı: Bu dolandırıcılık yöntemlerine aman dikkat! Havuz ya da deniz sonrası 2 dakika ayırmadığınız hata yüzünden hastanelik olabilirsiniz! Havuz ya da deniz sonrası 2 dakika ayırmadığınız hata yüzünden hastanelik olabilirsiniz! İstanbul'da tilki sürüsü şehre indi, görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'da tilki sürüsü şehre indi, görenler gözlerine inanamadı! Yangın sürerken, başka bir noktada ormanı yakmaya çalışan kundakçı kamerada! Yangın sürerken, başka bir noktada ormanı yakmaya çalışan kundakçı kamerada! Schengen dahil vizesiz 150 ülke imkanı tanıyan pasaporta Türk vatandaşı hücumu Schengen dahil vizesiz 150 ülke imkanı tanıyan pasaporta Türk vatandaşı hücumu Doktor ''bu hastalık erken öldürür'' demişti... 10 yılda başardıklarıyla hastalığına meydan okudu Doktor ''bu hastalık erken öldürür'' demişti... 10 yılda başardıklarıyla hastalığına meydan okudu Erdoğan mı, İmamoğlu mu ? Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'ın oy kaybı ortaya çıktı Erdoğan mı, İmamoğlu mu ? Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'ın oy kaybı ortaya çıktı
Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... Hava sıcaklıkları nefes aldıracak... Hem yağmur hem de rüzgar geliyor... Evinde kedi ve köpek olanlara yapılan ölümcül uyarı can aldı! Evinde kedi ve köpek olanlara yapılan ölümcül uyarı can aldı! Beykoz'da işaret fişeğiyle ormanı yaktı; savunmasıyla ''pes'' dedirtti! Beykoz'da işaret fişeğiyle ormanı yaktı; savunmasıyla ''pes'' dedirtti! Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na haciz şoku Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na haciz şoku Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü! Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü! Türkiye'nin tekstil ve turizm devinin 5 şirketi konkodato ilan etti! Türkiye'nin tekstil ve turizm devinin 5 şirketi konkodato ilan etti! Aldatma görüntüleri ve OnlyFans hesabı iddialarıyla olay olmuştu, plajda aşka geldi! Aldatma görüntüleri ve OnlyFans hesabı iddialarıyla olay olmuştu, plajda aşka geldi! Gelinlik mağazasında ''psikopat eş'' alarmı: Ortalığı bir anda savaş alanına çevirdi! Gelinlik mağazasında ''psikopat eş'' alarmı: Ortalığı bir anda savaş alanına çevirdi! Güzel oyuncu Cemre Baysel'den hayranlarını üzen haber Güzel oyuncu Cemre Baysel'den hayranlarını üzen haber CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak rest! CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak rest!