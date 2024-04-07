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2'nci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

2'nci kattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir inşaatta ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kargıcak Mahallesi’ndeki bir villa inşaatında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İ.Y. (32) isimli işçi, inşaatın şantiyesinde çalıştığı esnada 2’nci kattan yere düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İ.Y.’nın cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.

İHA

Etiketler antalya alanya işçi inşaat
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