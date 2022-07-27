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30 yıldır çalıştığı işinden kovulan vatandaş intihara kalkıştı

30 yıldır çalıştığı işinden kovulan vatandaş intihara kalkıştı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 30 yıldır çalıştığı işinden çıkarılan bir vatandaş, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 30 yıldır çalıştığı işinden çıkarılan bir şahıs, intihar etmek için çatıya çıktı. Şahıs, ekiplerin 3 saatli çalışmalarının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi.

30 YILDIR ÇALIŞTIĞI İŞTEN KOVULDU
Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yıldır çalıştığı işinden atıldığı öğrenilen Neşat A., intihar etmek için bir binanın çatısına çıktı. Bu durumu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3 SAATTE İKNA OLDU
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Neşat A.'yı ikna edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen şahıs, çatıdan aşağıya indirildi. Ambulansa bindirilen Neşat A., daha sonra hastaneye sevk edildi.

İHA

Etiketler kocaeli darıca
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