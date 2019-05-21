4 akademisyeni katletmişti ! İddianamedeki bu ayrıntı şoke etti

Olay, geçen yıl 5 Nisan'da ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. Araştırma görevlisi Volkan Bayar, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Volkan Bayar tutuklandı, boşandığı öğretim görevlisi Saadet Aylin B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık bir yıl süren incelemelerin ardından soruşturma dosyasını tamamlayıp, hazırladığı iddianameyi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkemece kabul edilen iddianamenin bir numaralı sanığı Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, katil zanlısı Volkan Bayar hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

2017 YILINDA BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

32 klasörlük dosya ve 16 sayfalık iddianamede Volkan Bayar ve Saadet Aylin Y.'nin 2008 yılında evlendikleri, iş ve eğitim hayatlarına birlikte devam ettikleri belirtildi. 2017 yılında Saadet Aylin Y.’nin ‘şiddetli geçimsizlik’ sebebiyle boşanma davası açtığı, ancak kararı kesinleştirmemesi üzerine nüfus kayıtlarına işlenmediği, yaşanan olayın ardından Saadet Aylin Y.'nin 17 Mayıs 2018 tarihinde kararı kesinleştirerek boşanmayı onayladığı anlatıldı.

İddianamede, öldürülen akademisyenlerden Yasir Armağan’ın 23 Mart 2018’de Eğitim Fakültesi giriş kat öğretim üyeleri odalarının bulunduğu koridorda Volkan Bayar ve Saadet Aylin Y.'nin saldırısına maruz kaldığı belirtilerek, aynı gün Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdiği anlatıldı. İddianamede, "Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bölüm sekterinin Bayar ve Y. hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında tebliğ evrakı hazırlandığını telefonla bildirdi. Ardından Volkan Bayar ve Saadet Aylin Y. eğitim fakültesine gelerek zarfı aldı ve fakülteden ayrıldı. Volkan Bayar 05 Nisan 2018 saat 14.28'te Aylin Y.’nin azmettirmesi neticesinde herhangi bir terör veya suç örgütünün yönlendirmesi olmaksızın, kendi iradesi ile planlı bir şekilde öldürmek amacıyla park halinde bulunan aranın içerisinde bulundurma ruhsatlı tabancasını aldığı ve siyah poşet içerisinde yanında taşıyarak Eğitim Fakültesi binasına giriş yaptığı, bina içerisine giren Bayar’ın yanında taşıdığı tabancası ile binanın üçüncü katına çıkarak önce tuvalete gittiği, burada poşetten çıkardığı tabancasını atışa hazır hale getirerek planlı bir şekilde hazırlık yaptığı anlaşılmıştır" denildi.

YASİR ARMAĞAN’A 12 KURŞUN İSABET ETMİŞ

İddianamede olay günü Yasir Armağan’ın katil zanlısı Volkan Bayar tarafından 12 kurşun sıkılarak öldürüldüğü belirtilerek şöyle devam edildi:

"Volkan Bayar'ın sonrasında 3'üncü katta bulunan Yasir Armağan’ın bulunduğu 332 nolu odaya girdiği ve burada Armağan’ı hedef alarak öldürmek amacıyla ateş ettiği, 12 adet merminin Yasir Armağan’a isabet ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin sonrasında, birinci kata inerek fakülte dekanı odasına girdiği burada Mehmet Fatih Özmutlu ile karşılaşarak ‘Cemil nerede?’ diye sorduğu, Özmutlu’nun ‘hoca burada yok’ demesi üzerine hedef alarak öldürmek amacıyla ateş ettiği ve 2 adet merminin isabet ettiği tespit edilmiştir. Volkan Bayar’ın daha sonra Mikail Yalçın’ın aynı katta bulunan odasına girerek kapının arkasında bulunan Yalçın’ı hedef alarak öldürmek amacıyla ateş ettiği ve 3 merminin isabet ettiği anlaşıldı. Sonrasında binanın zemin katına inerek Serdar Çağlak’ın bulunduğu odaya girdiği ve Çağlak’ı hedef alarak öldürmek amacıyla 1 adet merminin isabet ettiği tespit edildi. Olayın ardından fakülte hizmet binasından elinde bulunan tabanca ile çıkış yaptığı, rektörlük binasına doğru sakin bir şekilde yürüdüğü, burada güvenlik görevlileri tarafından durdurulmak istendiği, ancak Volkan Bayar’ın yürümeye devam ederek 14.40'ta polis ekiplerini görmesi üzerine tabancayı yere bırakarak teslim olduğu anlaşılmıştır."



TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ KAYDETMİŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’nca yapılan dijital incelemelerde, katil zanlısı Volkan Bayar’ın kendi kullandığı telefonda görüşmeleri kaydettiği belirlendi. Bayar’ın polise teslim olmadan önce eski eşi Saadet Aylin Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Rahatla şimdi, vurdum hepsini, rahatla" dediği ortaya çıktı.

'EVRAKI GÖRÜNCE DELLENDİM, VURDUM'

Katil zanlısı Volkan Bayar idari soruşturma evrakını gördükten sonra cinayetleri işlediğini eski eşi Saadet Aylin Y.’ye telefonda anlatarak, "Yanımda polisler var. Beni lütfen küfür ettirme. Delil olarak kullanılır bunlar ileride. Ses kaydı vardır içeride tamam mı? Bunlar kullanılır. Artık bir şey yapma. Daha fazla benle konuşma, arama beni. Ben tanımıyorum, bu şerefsizi de tamam mı? Senin olayla bir alakan yok. Ben soruşturma kağıdını gördüm dellendim, vurdum adamları. Bu kadar basit, tamam mı? Kendi hayatını tehlikeye atma ha" dediği belirtildi.