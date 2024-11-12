4 hain daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."