4 hain daha etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
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