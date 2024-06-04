4 ilde dev operasyon: İnsan kaçakçıları yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen Kalkan-23 operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

Türkiye'deki yasal ve kaçak göçmenlerle ilgili tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı yeni güne dev bir operasyonla başladı.

Çanakkale, Muğla, Şırnak ve Van'da düzenlenen Kalkan-23 adlı eşzamanlı operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütlerini yönettikleri belirlenen 63 şüpheli yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı

Operasyonlarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "4 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "KALKAN-23" operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"4 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “KALKAN-23” operasyonlarında; 63 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı! Organizatörlerden; 38’i tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek!

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak’ta düzenlenen “KALKAN-23” operasyonlarında;

MUĞLA:

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 29 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 18’i tutuklandı, 5‘i hakkında adli kontrol kararı verildi.

VAN:

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 14 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 9'u tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi ve 125 düzensiz göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 11 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 10’u tutuklandı.

ŞIRNAK:

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 1’i tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı!

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"