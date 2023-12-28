41 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var

Suça ve suçlulara karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren emniyet birimleri bugün de 41 ilde düzenlediği operasyonlarda 418 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç-41' operasyonlarında; 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." dedi.

İşte Yerlikaya'nın o açıklaması: