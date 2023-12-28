41 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var
Suça ve suçlulara karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren emniyet birimleri bugün de 41 ilde düzenlediği operasyonlarda 418 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç-41' operasyonlarında; 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." dedi.
İşte Yerlikaya'nın o açıklaması:
Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-41” Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023
1️⃣ TON 4️⃣8️⃣0️⃣ kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗
4️⃣1️⃣8️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/uNE4md8kaF
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