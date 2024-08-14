59 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-32' operasyonlarında 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-32 operasyonu yapıldığını duyurdu.
59 ilde gerçekleştirilen operasyonlar; bin 300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 dedektör köpek ile yapıldı.
Polis, belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda toplam 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ile 861 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlarda 520 zehir taciri gözaltına alındı.
İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 43'ü tutuklandı.
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