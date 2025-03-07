  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 6 ilde suç örgütü operasyonu: 139 şüpheli yakalandı

6 ilde suç örgütü operasyonu: 139 şüpheli yakalandı

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 farklı organize suç örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 139 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, "İzmir'de B.A.'nın, Tekirdağ'da N.K.'nin, Malatya'da S.A.'nın (yurt dışı firar), Bursa'da B.B.'nin (yurt dışında tutuklu) ve A.A.'nın (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt) Aydın'da Z.A.Ö.'nün (yurt dışı firar), İstanbul'da G.Ç., İ.A. (yurt dışı firar) ve D.A.'nın (yurt dışı firar) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; B.A., N.K. ve G.Ç. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 108'i tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Tekirdağ, Malatya, Bursa, Aydın ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Tefecilik, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya Nakletme suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu 103 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

İHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya suç örgütü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
9 adaylı son Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları açıklandı 9 adaylı son Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları açıklandı Asrın felaketi bölgesine inşa edilen köy evlerinin son hali görüntülendi Asrın felaketi bölgesine inşa edilen köy evlerinin son hali görüntülendi Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ''seksiliğin kitabını'' baştan yazdı! Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ''seksiliğin kitabını'' baştan yazdı! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeni mektupları ortaya çıktı Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeni mektupları ortaya çıktı Bebek katili Öcalan'ın mektubu için skandal iddia! Bebek katili Öcalan'ın mektubu için skandal iddia! Yeni satın aldıkları evin duvarları çatladı, apartman tahliye edildi! Yeni satın aldıkları evin duvarları çatladı, apartman tahliye edildi! Müge Anlı Ece G.'nin ölüm nedeninini canlı yayında açıkladı Müge Anlı Ece G.'nin ölüm nedeninini canlı yayında açıkladı O oto sanayinin 3 üniversite diplomalı 27 yaşındaki Meryem ustası! O oto sanayinin 3 üniversite diplomalı 27 yaşındaki Meryem ustası! Akaryakıt fiyatları tepetaklak! Bugün 2,60 TL indirim geldi, yarın da 1,35 TL daha indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları tepetaklak! Bugün 2,60 TL indirim geldi, yarın da 1,35 TL daha indirim geliyor! 54 yaşındaki 2 çocuk annesi "elinin hamuruyla olmaz'', ''kadınlar yapamaz" diyenlere inat başardı 54 yaşındaki 2 çocuk annesi "elinin hamuruyla olmaz'', ''kadınlar yapamaz" diyenlere inat başardı
Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadın hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan kadın hayatını kaybetti Bakanlıktan Vedat Milor'a ''İBB'nin Kent Lokantası'na gittin'' soruşturması Bakanlıktan Vedat Milor'a ''İBB'nin Kent Lokantası'na gittin'' soruşturması Belgrad Ormanı'nda günler sonra bulunduktan sonra hayatını kaybetden Ece'nin en büyük hayali buymuş Belgrad Ormanı'nda günler sonra bulunduktan sonra hayatını kaybetden Ece'nin en büyük hayali buymuş Ev hapsi kararı kaldırılan Merve Taşkın'ın ''derdi'' olay oldu Ev hapsi kararı kaldırılan Merve Taşkın'ın ''derdi'' olay oldu ''Dünya boştur lo'' diyordu, korkunç kazada hayatını kaybetti ''Dünya boştur lo'' diyordu, korkunç kazada hayatını kaybetti İstanbul'da şüpheli araç cephanelik çıktı: Polis bile gözlerine inanamadı! İstanbul'da şüpheli araç cephanelik çıktı: Polis bile gözlerine inanamadı! Türkiye'nin en uzun nehri''ydi''; su seviyesi kritik noktaya indi Türkiye'nin en uzun nehri''ydi''; su seviyesi kritik noktaya indi Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma bir kez daha havalandı! Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma bir kez daha havalandı! CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'tan AK Partili üyeye ders gibi ''ihanet'' resti CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'tan AK Partili üyeye ders gibi ''ihanet'' resti Tepki çeken soruşturmayı canlı yayında öğrendi! Tepki çeken soruşturmayı canlı yayında öğrendi!