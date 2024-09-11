6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik aralıksız sürdürdüğü operasyonlarda 6 bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.