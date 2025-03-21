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  4. 60 yaşındaki Fikriye teyzeyi 4 bilezik için katledip, ateşe verdiler!

60 yaşındaki Fikriye teyzeyi 4 bilezik için katledip, ateşe verdiler!

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Samsun'da bir eve giren hırsızlar, boğazını kesip kolundaki bilezikleri aldıkları kadının cansız bedenini ateşe verdiler.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kocasının cuma namazı için camiye gittiği sırada kişi ya da kişilerce evine giren hırsızlar, Fikriye T.'un (60) kolundaki bilezikleri zorla almak istedi. 

Çıkan arbedede kişi ya da kişilerce Fikriye T.'un boğazı bıçakla kesildikten sonra altınları alındı ve cansız bedeni ateşe verildi. Fikriye T.'un cansız bedeni, camiden gelen eşi tarafından bulundu.

Samsun'da bir eve giren hırsızlar, boğazını kesip kolundaki bilezikleri aldıkları kadının cansız bedenini ateşe verdiler.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. O

lay yeri inceleme çalışmalarının ardından Fikriye T.'un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Samsun'da bir eve giren hırsızlar, boğazını kesip kolundaki bilezikleri aldıkları kadının cansız bedenini ateşe verdiler.

İlk belirlemelere göre kadının 4 bilezik ve zincirinin çalındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler fikriye teyze 4 bilezik cinayet samsun
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