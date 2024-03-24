63 ilde yüzlerce ruhsatsız silah yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 852 silah ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 63 ilde evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında, ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-14' operasyonlarında; 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 14 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi. 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı" dedi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

6️⃣3️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4⃣ gündür devam eden “MERCEK-14” operasyonlarında;

📌6️⃣4️⃣4️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

📌5️⃣6️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

📌1️⃣2️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

📌1️⃣4️⃣0️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:



📌8️⃣5️⃣2️⃣… pic.twitter.com/weqtfuNmrr — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 24, 2024

DHA