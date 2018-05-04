77 yaşındaki zanlıya, 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel tacizden hapis

Erzurum'un Tortum ilçesinde, akrabasının Y.A. (12) isimli erkek çocuğuna, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan çiftçi İbrahim Y. (77), 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tortum ilçesinde yaşayan Z.A., okul müdürü O.G.'den oğlu Y.A.'nın, aynı mahallede oturan akrabaları 3 çocuk babası çiftçi İbrahim Y.'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendi. Anne Z.A., 6 Kasım 2017 tarihinde, Derekapı Jandarma Komutanlığı'na giderek İbrahim Y.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan İbrahim Y., savcılıktaki sorgusunda, Y.A.'ya 2 kez cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Y.A.'nın Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alındı. Lokantada yemek yediği sırada karşılaştığı İbrahim Y.'ın, kendisine para gösterdiğini anlatan Y.A., "Yemek yediğim sırada bana para gösterdi. Ben, ne dediğini anlamadım. Daha sonra Kur'an kursuna ait lavaboya gittim. İbrahim Y. arkamdan geldi. Tuvalette bana cinsel istismarda bulundu ve 50 lira verdi. Bu olaydan 2- 3 gün sonra terziden aldığım pantolonu İbrahim Y.'ın evine götürdüm. Evde kimse olmadığını söyleyerek, beni içeri aldı. Yine aynı şeyleri yaptı. Bunları yaparken, kapı kilitliydi" diye konuştu.



Tutuklanan İbrahim Y. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemedeki savunmasında İbrahim Y., bu kez suçlamaları kabul etmedi. Kendisine komplo kurulduğunu savunan İbrahim Y., istismarda bulunmadığını ileri sürdü.