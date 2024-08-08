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78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var

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İçişleri Bakanlığı'nca 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik “Mercek-22” operasyonlarında 1847 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1790 silah ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik Mercek-22 operasyonu yapıldı. 78 ilde yürütülen operasyon 5 gün sürdü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son beş günde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 78 ilde düzenlenen “Mercek-22” operasyonlarında bin 790 silahın ele geçirildiğini ve bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son beş gün içerisinde 78 ilde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik “Mercek-22” operasyonları düzenlendi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Ankara, Bursa, Konya, Mersin, Amasya, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Balıkesir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir, Kayseri, Aydın, Mardin, Sakarya, Malatya, Manisa, Muğla, Trabzon, Erzurum, Kars, Batman, Kastamonu, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Tokat, Adıyaman, Çorum, Düzce, Elazığ, Niğde, Afyonkarahisar, Bingöl, Osmaniye, Sivas, Yalova, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Çanakkale, Giresun, Isparta, Kırşehir, Rize, Siirt, Van, Zonguldak, Erzincan, Muş, Ordu, Bolu, Burdur, Edirne, Gümüşhane, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Uşak, Yozgat, Çankırı, Denizli, Kütahya, Şırnak, Artvin, Bayburt, Bilecik, Karabük, Sinop ve Tunceli’de yapılan çalışmalar sonucu bin 55 ruhsatsız tabanca, 293 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 405 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 790 silah ele geçirildi. Ayrıca bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler ise şu şekilde: "İstanbul'da 164 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirildi. 248 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 65 tabanca, 16 av tüfeği ele geçirildi. 78 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 59 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 58 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır’da 49 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep’te 43 tabanca, 25 av tüfeği ele geçirildi. 78 şüpheli gözaltına alındı."

Etiketler gözaltı mercek silah operasyon Emniyet Jandarma içişleri
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