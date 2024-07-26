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8 gün önce kaybolan kadının cesedi bulundu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki kadının, derede cansız bedeni bulundu.

Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Y.A., her gün görüştüğü arkadaş grubuyla buluşmaya gelmeyince, arkadaşları ailesine haber verdi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Dün Büyükkumla Mahallesi’ndeki Porsuk Deresi’nden ağır koku gelmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, dere kenarında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 18 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan Y.A.’a ait olduğu belirlendi.

3 çocuk annesi kadının, evine 800 metre mesafede bulunan cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki kadının, derede cansız bedeni bulundu.

DHA

Etiketler bursa gemlik kayıp kadın ceset
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