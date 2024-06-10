8 gün önce kaybolan yaşlı adam, mezarlıkta ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8 gün önce kaybolan yaşlı adam, köy mezarlığında ölü bulundu.

Nazilli’nin kırsal Hisarcık Mahallesi'nde oturan M.B.(79), 2 Haziran pazar günü evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, gönüllü Yesevi Arama Kurtarma ile ANDA ekipleri B.'na ulaşmak için arama çalışmaları başlattı. Aramalardan sonuç alınamazken, saat 20.00 sıralarında B.’nun evine 2 kilometre uzaklıktaki mahalle mezarlığında ağır bir koku alan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Mezarlıkta yapılan araştırmada kayıp olan M.B.’nun cansız bedeni ağaçların arasında bulundu.

B.'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

DHA