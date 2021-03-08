80 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde kendisini iple astı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan 80 yaşındaki adam kendisini iple asarak intihar etti.

Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ç., evinin bahçesindeki merdiven demirine bağladığı ip ile intihar etti. Ahmet Ç.'den uzun süre haber alamayan komşuları, şüphelenerek saat 15.00 sıralarında evine gitti. Komşuları eve girdiğinde Ahmet Ç.'nin cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Ahmet Ç.'nin cesedi, Aydın ADÜ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.