  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 81 ilde düğmeye basıldı; trafikte kuş uçurtulmayacak

81 ilde düğmeye basıldı; trafikte kuş uçurtulmayacak

81 ilde düğmeye basıldı; trafikte kuş uçurtulmayacak

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı koordinesinde, 81 ilde eş zamanlı olarak Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması yapılacak.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı personelin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı olarak Asayiş, Çocuk, Narkotik, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi birimlerinden oluşturulan karma ekipler ile bugünden itibaren 5 gün boyunca 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' yapılacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"07.30-18.00 saatleri arasında, okulların giriş çıkış ve öğle arası saatlerindeki yoğunluk göz önünde bulundurulmak suretiyle denetim süresi en az 2'şer saatlik dilimlerden oluşan 3 periyot halinde planlanarak tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik ve bu yerlerin yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerler denetlenecek. Ülke genelinde yıl boyu sürecek bu denetimler, okulların açıldığı bu hafta ise 5 gün boyunca yoğunlaştırılacak. 5 günlük yoğun denetimde emniyet ve jandarma birimlerinden oluşturulan 16 bin 948 karma ekip ile 56 bin 948 personel katılım sağlayacak."

 

Etiketler trafik kontrol denetim 81 il Türkiye geneli içişleri içişleri bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''İndirim müjdesi'' geldiği gibi gitti! Fiyatlara yeniden zam yağdı
Valerien İsmael'den kadroda sürpriz değişiklik! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Anne kız hastaneyi savaş alanına çevirdi; sebebi ise çıldırttı!
Ahmet Çakar'ın ''Gomis'in poposu'' paylaşımı olay oldu
EYT'lilerin beklediği müjdenin ilk adımı atıldı
Et ve süt ürünlerine büyük zam yolda
Tutuklanan Gülşen için mahkemeden yeni karar
Burası Türkiye'nin ''çöp'' nehri! Artık çöpten su bile gözükmüyor
Şemsiyesiz çıkmayın; yağışlar geri geliyor!
Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu, yine sosyal medyada gündemde!