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  4. 19 Temmuz 2019 13:19

82 yaşındaki sapık küçük kızı taciz etti

Nevşehir'de 82 yaşındaki Erol G. iş yerinin önünde küçük bir küçük kızı taciz etti. İğrenç olay güvenlik kamerasına yansırken, Erol G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

82 yaşındaki sapık küçük kızı taciz etti
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Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de 82 yaşındaki Erol G. 15 Temmuz günü iş yerinin önünde elinden tutarak getirdiği küçük kızı öperek ve sarılarak taciz etti. Erol G. kendisinden kaçmak isteyen küçük kızı engelleyerek sarılıp yeniden öptü. Erol G.’nin küçük kızı taciz ettiği anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenirken, Erol G. olayın ortaya çıkmasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA

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