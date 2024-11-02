9 aylık bebeğe istismardan tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu

Tekirdağ'da 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklanan "anne-baba" cezaevine gönderilmişti. 9 aylık bebeğine cinsel istismardan tutuklanan baba, cezaevinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde dokuz aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.

Veliköy Mahallesi’nde anne F.G’nin, birlikte yaşadığı G.Ş’nin dokuz aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşmasının ardından bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine Çerkezköy başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri anne F.G’yi Amasya’da, baba G.Ş’yi de İstanbul’da gözaltına aldı.

Çerkezköy’e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Bebekse devlet korumasına alındı.

Cezaevinde ölü olarak bulundu

9 aylık bebeğine cinsel istismardan tutuklanan baba G.Ş. cezaevinde ölü bulundu. G.Ş.'nin ölüm haberini Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün duyurdu.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı bilgiyi paylaşan Egemen Gürcün, G.Ş.'nin intihar ettiğini söyledi. Olayla ilgili süreci takip ettiklerini belirten Gürcün, şu paylaşımı yaptı:

"Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

AA