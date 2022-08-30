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9. kattan düşen çocuğun mucize kurtuluşu

9. kattan düşen çocuğun mucize kurtuluşu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki bir çocuk, 9. kattaki dairenin camından düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen çocuğun hayati tehlikesi yok.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir sitede, dün saat 20.30 sıralarında 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından baktığı sırada düştü.

6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Etiketler 9. kat mucize
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