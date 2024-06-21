ABD mahkemesi tutukluluk halinin devamına karar verdi

İstanbul'da bir kişinin ölümüne neden olan ve annesi ile birlikte kaçtığı ABD'de yakalanarak cezaevine konulan T.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken 16 yaşındaki T.C.'nin cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C., 1 Mart gecesi Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba cipiyle çarpmış, çarpma sonucu evli bir çocuk babası 29 yaşındaki O.A. hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olayın sorumlusu T.C., annesi E.T. tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.

Annesi E.T. ile 15 Haziran'da ABD'de tutuklanan T.C., 18 Haziran'da hakim karşısına çıkmıştı ve mahkeme, T.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Cezaevinde intihara teşebbüs etmiş

Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında duruşmada yaşananları anlattı.

T.C.'nin avukatının, "Yalvarıyorum size bu genç adamı kefaletle serbest bırakın, biz kaçmayacağının garantisini veriyoruz" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından atanan savcı, T.C.'nin kaçma eğiliminde olduğunu belirterek, "Babası çok güçlü ve çok parası var, bu para ile rahatça kaçabilirler" dedi. Savcı, T.C.'nin serbest bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

T.C.'nin avukatı, sanığın cezaevi koşullarının kötü olduğunu, üç gündür tecritte tutulduğunu ve intihara teşebbüs ettiğini belirtti. Mahkeme, bu iddialar üzerine cezaevi hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Sanığın bir diğer avukatı, T.C.'nin Türkiye'ye iade edilmesi durumunda can güvenliğinin tehlikede olacağını savundu.

Ayrıca, sanığın ABD vatandaşı olduğunu ve burada kalmasının güvenliği açısından gerekli olduğunu belirtti.