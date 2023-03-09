  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Abdi İpekçi suikastı faili Mehmet Ali Ağca ortaya çıktı

Abdi İpekçi suikastı faili Mehmet Ali Ağca ortaya çıktı

Güncelleme:

Gazeteci Abdi İpekçi suikastının faili Mehmet Ali Ağca’ya ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Dönemin Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’ye 1 Şubat 1979 tarihinde düzenlenen suikastın faili Mehmet Ali Ağca’ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir evin içerisinde kaydedildiği düşünülen görüntülerde Ağca’nın çevresinde onlarca kişi olduğu görüldü.

Etiketler abdi ipekçi Mehmet Ali Ağca video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte kuraklığın fotoğrafı! Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü
İstanbul'da gece yarısı korkutan yangın! Köşk alevler içinde kaldı
Dolar'dan yeni zirve! Euro ve altında yön değişti
Cumhur İttifakı'na 2 sürpriz parti daha katılıyor!
AK Parti ile MHP deprem bölgesindeki kadınlar için teklife de hayır dedi
Bankalar EYT'liler için kesenin ağzını açtı! İşte bankaların EYT'li promosyonları
Şırnak'ta PKK'ya dev operasyon
Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası 26 ildeki seçim anketi açıklandı
Gelecek Partisi, AK Partili ismin aday olması için imza topluyor