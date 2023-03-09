Abdi İpekçi suikastı faili Mehmet Ali Ağca ortaya çıktı
Gazeteci Abdi İpekçi suikastının faili Mehmet Ali Ağca’ya ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Dönemin Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’ye 1 Şubat 1979 tarihinde düzenlenen suikastın faili Mehmet Ali Ağca’ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir evin içerisinde kaydedildiği düşünülen görüntülerde Ağca’nın çevresinde onlarca kişi olduğu görüldü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol