AK Partili belediyede işçi kıyımı! İşçiler Ankara'ya yürüyecek

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından göreve başlayan Aydın Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş’ın ilk icraatlarından biri, 88 belediye çalışanını işten çıkartmak oldu.

Birgün'den Mahir Bağış'ın haberine göre; AK Partili Belediye Başkanı son aldığı kararla 93 belediye çalışanını daha işten çıkarttı.

14 yıldır Bozdoğan Belediyesi’nde çalışan Serdar Ateş, “Belediye başkanı göreve geldikten sonra sürekli işçiyle uğraştı. Geldiği ilk ayda onlarca işçiyi işten çıkarttı” dedi.

Belediyenin el değiştirmesinden sonra maaşlarının düzensiz yatırıldığını ifade eden Ateş, “Maliyetin yüksek olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldık. Aramızda 20-22 yıllık çalışan, kredi borcu olan, çocuklarını üniversitede okutan arkadaşlarımız var. Kış günü büyük bir mağduriyet yaşıyoruz ve tazminatlarımızın ne zaman ödeneceğinin de belli olmadığını söylüyorlar” dedi. Ateş, başkanın görüşme taleplerini reddettiğini de söyledi.

İCRA KAPIMDA

19 yıldır belediyede şoför olarak çalışan Hakan Kılıç ise şöyle konuştu: “Yönetim değiştiğinden bu yana aylarca maaşlarımızı ya alamadık ya da eksik aldık. Seçimlerden bir ay önce kredi çekip borçlandım. Maaşları alamayınca da banka tarafından icra geldi ve arabama el koymak istediler. Başkanı arayıp durumu anlattım, içeride olan alacaklarımı istedim. Başkanın cevabı ise ‘Belediyeye güvenip kredi borcuna girmeyecektiniz’ oldu. Memlekette büyük bir işsizlik krizi var ve ne yapacağımı bilmiyorum.”

ANKARA’YA YÜRÜYECEĞİZ

Belediye-İş Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman da Belediye Başkanı’nın seçim kampanyası sürecinde hiç kimseyi işten çıkartmayacağına dair söz verdiğini anımsatarak, “Başkan seçim vaatlerini yerine getirmek yerine tam tersini yapıyor. Çıkarılan işçilerin tamamı vasıflı elaman ve işten çıkarmalar hizmete yapılan bir engeldir” ifadelerini kullandı.

CHP’li yönetimin zamanında kimsenin işten çıkarılmadığını ve maaşların düzenli yatırıldığını söyleyen Yaman, “Bu saatten sonra üretim yapmama, temizliğe çıkmama gibi iş durdurma kararları alacağız, bunlar bizim yasal hakkımız” dedi. İşçilerin işe geri alınmasını istediklerini belirten Yaman, “Vali ve kaymakamla görüşeceğiz, sonuç alamazsak karda kışta Ankara’ya yürüyeceğiz” diye konuştu.

