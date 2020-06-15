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  4. 15 Haziran 2020 21:14

AK Parti'ye 3 kere oy verdim diyen vatandaştan eleştiri yağmuru

İstanbul Sultanbeyli'de yapılan bir sokak röportajında, 3 kere AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş, iktidarı eleştiri yağmuruna tuttu.

AK Parti'ye 3 kere oy verdim diyen vatandaştan eleştiri yağmuru
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'Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz' diye sorulan soruya yanıt veren vatandaş "AK Parti'ye ailecek 3 kere oy verdik. Oyumu tabi ki CHP'ye veririm. Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyorum ama duymasam da olur. Memleketin hâli ortada. Herkes aç, sefil perişan gidiyor çünkü. 'Allah Allah' diyerek soyuyorlar" dedi. 

Sultanbeylili vatandaş, "Artık yetti buraya kadar. Geçinebiliyorsa kendisi geçinsin beyefendi" diyen vatandaş, "Yüzümü de açayım görsün. Korkudan kimse konuşamıyor. Gittikçe insanları fakirleştirdiler. İşçiyi, esnafıi vatandaşı memnun etsin. Hep yandaşlarına vermesin. Damat çıksın da bir manavdaki fiyatlara baksın. Görsün bakalım. Sonra 'ekonomi yükseliyor' diyorlar. Külahıma anlatsınlar" ifadelerini kullandı. 

Günboyu Gazetesi

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